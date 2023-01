Alençon, une petite ville dans l'enfer du crack

C'est l'une des drogues les plus dangereuses et les plus addictives, le crack est un mélange de cocaïne chauffé, avec de l'ammoniac ou du bicarbonate de soude. Les effets sur la santé sont dévastateurs. Violents maux de tête, fortes fièvres, troubles importants du système nerveux et emballements du rythme cardiaque, pouvant provoquer la mort.