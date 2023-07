VIDÉO - Alerte aux baïnes : comment se forment-elles et comment réagir si on est emporté par le courant ?

Une baïne, que l'on appelle aussi "petite bassine" dans le Sud-Ouest ou "bâche" dans le Nord, est une bassine, ou une cuvette, qui s'apparente à une piscine naturelle et qui se situe à l'extérieur de la zone de baignade. Comme le précise la Société nationale des sauveteurs en mer (SNSM), il s'agit d'un "trou dans le sable formé le long de la plage sur une largeur très variable", qui se remplit d'eau par le mouvement des marées. Elles se forment entre la plage et un banc de sable, créées par les vagues. On les trouve en nombre "dans les fonds sableux des côtes de l'Atlantique et de la Manche", explique la SNSM.

Les baïnes peuvent se repérer assez facilement, puisqu'elles sont épargnées par les vagues, ce qui attire d'ailleurs les enfants qui aiment y patauger, l'eau pouvant y être plus chaude. Pourtant, il s'agit bien d'une zone très dangereuse. Comme le souligne la SNSM, une baïne peut "déborder lorsqu'elle est pleine, sous l'effet des vagues et de la marée" montante. C'est à ce moment-là qu'un fort courant de sortie, ou courant d'arrachement, peut se créer. Les nageurs présents dans la cuvette sont alors entraînés vers le large, à mesure que la mer se retire de la baïne. Le risque de noyade est très élevé. "Même un très bon nageur ne peut y résister et il s'épuisera inutilement à essayer", alerte la SNSM.