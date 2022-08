VIDÉO - Alerte aux baïnes : 17 personnes sauvées de la noyade sur la côte atlantique

Toute la journée, les sauveteurs étaient en alerte sur le littoral aquitain. Plus au nord, sur la plage de Carcans (Gironde), chaque baigneur qui s'aventurait en dehors de la zone surveillée était vite rappelé à l'ordre. C'est le cas d'un groupe d'ami qui s'amusait quelques dizaines de mètres plus loin.

"On ne savait pas trop, on ne voyait que les gens se baigner là-bas et on voulait venir ici, où il y avait moins de monde", se justifie l'un des baigneurs. Et d'ajouter : "Mais on va les écouter et aller se nager dans la zone surveillée". "Il était juste devant une baïne, donc il y a beaucoup de courant qui emmène vers le large et c'est ce qui cause beaucoup de noyades", explique au 20H de TF1, dans le reportage en tête de cet article, Mikel Juzan, le sauveteur qui est intervenu.