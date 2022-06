Risques d’incendies : après le Var, des mesures de prévention précoces en Corse

Sur la route qui relie Ajaccio à Bastia, à moins d'un kilomètre du village de Vivario, un incendie s'est d'ailleurs déclaré, dans la nuit de mercredi à jeudi. Attisé par les vents violents, il a parcouru une trentaine d'hectares. Une situation qui inquiète les habitants de la région. "On a peur pour les bêtes, pour le village", alerte ainsi un riverain. Mais chez certains, c'est la colère qui domine. Depuis des années, les insulaires se questionnent en effet sur l'origine de ces feux. "On se pose toujours les mêmes questions. Est-ce que c'est accidentel, est-ce que c'est pas accidentel ? On ne sait pas", confie cet homme, interrogé dans le reportage du 13H en tête de cet article.