VIDÉO - Allocution d'Emmanuel Macron : une mairie de Lyon vandalisée, un poste de police incendié

La soirée avait commencé dans les chants et les coups de casseroles. Elle s'est terminée avec une mairie d'arrondissement vandalisée et la devanture d'un poste de police incendiée. À Lyon, plusieurs incidents ont éclaté, lundi 17 avril peu après 21h, en marge de l'allocution télévisée d'Emmanuel Macron, après un rassemblement pacifique devant l'Hôtel de ville, où 1400 personnes s'étaient réunies, au son des casseroles et encadrées par une quinzaine de fourgons de CRS, pour protester contre la loi de la réforme des retraites. Le cortège improvisé est partie arpenter les rues du quartier de la Croix-Rousse.

"Lors de cette manifestation sauvage", un groupe "violent" a forcé une porte de la mairie du Ier arrondissement avant de s'y introduire et d'en taguer les murs de l'entrée, a relaté dans un communiqué la préfecture du Rhône. D'autres ont incendié la devanture du poste de police municipale et dans le même temps, un incendie s'est déclaré au sous-sol d'un immeuble mitoyen. Sur le parcours de cette manifestation "non déclarée", des jets de projectiles et des tirs de feux d'artifice ont visé les forces de l'ordre, qui ont alors répliqué par des tirs de gaz lacrymogène. Deux policiers ont été blessés au cours de la soirée.