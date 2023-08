VIDÉO - Alpes-de-Haute-Provence : un mois après la disparition d'Émile, le hameau du Haut-Vernet encore bouleversé

"On a rien retrouvé. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, qu'Émile n'est plus sur le territoire de la commune ? Vous en déduisez quoi, qu'il a été emporté ?" souffle François Balique, le maire du Haut-Vernet. Aucune piste n'est pour l'instant écartée. L'enquête entre dans une nouvelle phase. Les gendarmes doivent désormais analyser près de 1400 signalements et retracer les 1600 téléphones qui ont borné dans le secteur au moment de la disparition.