Amour et jalousie : Nicole poignarde Bernard après 50 ans de mariage

Bernard et Nicole sont des enfants de la campagne charentaise. Une région qu’ils n’ont jamais quittée. En 1967, ils se sont rencontrés au cours d’un bal. Ils se marient quatre ans plus tard. Nicole n’est pas encore majeure. Bernard a tout juste 22 ans. C’est une vie faite de travail et de bonheur simple. Ensemble, ils ont trois enfants, Valérie, Sandra et Michaël. Quarante ans de jours heureux, mais en 2010, Bernard et Nicole sont frappés par le décès brutal de leur fils Michaël dans un accident de la route. Il avait 32 ans. Sept ans plus tard, leur fille Sandra fait un AVC qui la laisse lourdement handicapée. Ces épreuves abîment l’harmonie du couple.