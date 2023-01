Gironde : plus de 200 pneus crevés en une nuit, les victimes en colère

Un peu plus loin, dans une autre rue, les véhicules de Christian étaient, eux, à l'intérieur de sa propriété. "Nous, il y a eu effraction parce que derrière le fourgon, la clôture a été arrachée et on pense que la personne qui s'est occupée de ça est passée par le chemin qui se trouve derrière, a arraché la clôture et est rentré chez nous pour perforer les pneus", affirme-t-il. Au total, plus d'une centaine de véhicules et trois bateaux vandalisés ont été signalés à la gendarmerie dans cette zone artisanale du bassin d'Arcachon.