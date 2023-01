VIDÉO - Animal percuté en forêt de Fontainebleau : un loup aux portes de Paris ?

S'agit-il bien d'un loup ou est-ce un chien-loup ? L'Office français de la biodiversité doit se prononcer dans les jours à venir après une autopsie. En attendant, dans la forêt de Fontainebleau, nul ne crie au loup. "J'aurais davantage peur d'une rencontre humaine que d'un loup", commente une femme. "Moi je n'ai pas peur des loups", abonde un homme.

La présence de ces prédateurs à quelques dizaines de kilomètres de Paris n'est pas anormale, selon Olivier Guder, président de l'association FERUS, dont l'objectif est "la protection et la conservation de l'ours, du loup et du lynx en France." "Aujourd'hui, de jeunes loups ont quitté les meutes des Alpes pour arriver un peu partout en France, donc le loup est arrivé en Picardie, en Normandie... Et le fait de passer en forêt de Fontainebleau lors de ces recherches de territoires est tout à fait logique", souligne le spécialiste.