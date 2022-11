Sécurité des transports : comment seront réparties les nouvelles unités de police et de gendarmerie ?

Pour les grands événements sportifs que la France doit accueillir, Gérald Darmanin promet la sécurité dans les transports. Pour ce faire, le ministre de l'Intérieur a annoncé que le nombre de forces de l'ordre qui y sont déployées vont "plus que doubler" d'ici aux Jeux Olympiques 2024. Les effectifs passeront de "1675 policiers et gendarmes" à "3510", a détaillé le ministre dans une interview à 20 minutes, soit "1835 en plus".