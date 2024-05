Paris : le Mur des Justes du mémorial de la Shoah tagué avec des mains rouges

Le Mur des Justes situé entre l'Hôtel de Ville et Saint-Paul dans le 4ᵉ arrondissement de Paris a été dégradé ce mardi. Des mains rouges ont été peintes sous le nom des milliers d'hommes et de femmes qui ont contribué à sauver des juifs en France pendant la Seconde Guerre mondiale.

Ce sont des inscriptions qui ont suscité l'émotion et la colère ce matin. Ce mardi, passants, habitants du Marais, et employés travaillant à proximité du Mémorial de la Shoah ont constaté des dégradations sur le Mur des Justes, dans le 4ᵉ arrondissement, entre l'Hôtel de Ville et le métro Saint-Paul.

C'est ce mur qui porte les noms de plus de 3900 femmes et hommes qui, au péril de leur vie, ont contribué au sauvetage de juifs en France pendant la Seconde Guerre mondiale, qu'a été découverte une série de mains taguées à la peinture couleur rouge sang.

Un acte condamné

"Cette nuit, le Mur des Justes du @Shoah_Memorial a été vandalisé. Nous condamnons avec la plus grande fermeté ces actes inqualifiables. Un constat de police et le nettoyage des tags ont été réalisés. La Ville de @Paris a saisi la Justice au titre de l’article 40", a dénoncé Nicolas Nordman, adjoint à la maire de Paris, chargé de la prévention, de la sécurité, de la police municipale et de l’aide aux victimes, sur le réseau social X. "Le jour même de l’anniversaire de cet événement qui préfigure la rafle du Vel’d’Hiv où de nombreux enfants seront arrêtés avant d’être exterminés, les murs du Marais devant crèches et écoles, ont été souillés, jusqu’au Mur des Justes, qui ont sauvé des Juifs au péril de leur vie", a réagi Ariel Weil, maire des Iᵉʳ, 2ᵉ, 3ᵉ et 4ᵉ arrondissements de Paris.

Dans un communiqué en fin de matinée, Anne Hidalgo a condamné "fermement les auteurs de ces tags antisémites sur le mémorial de la Shoah" et annoncé qu'elle a procédé "au signalement à la Procureure de Paris des propos qu'elle estime potentiellement constitutifs du délit d'injure publique à caractère antisémite".

"Les significations de ces mains sont bien connues"

Concernant les mains rouges, Ariel Weil a estimé sur X "que les significations de ces mains sont bien connues" et qu'"il n’y a pas d’explication bienveillante possible".

Fin avril, des étudiants qui ont participé au blocus de Sciences Po Paris se sont peints les mains en rouge pour "demander un cessez-le-feu" dans la bande de Gaza. Ce symbole a immédiatement suscité la polémique chez de nombreuses personnes comme le dessinateur Joann Sfar, pour qui ce symbole est en effet celui "du massacre à mains nues de Yosef Avrahami et Vadim Norzhich". Le 12 octobre 2000, pendant la seconde intifada, deux soldats israéliens sont entrés par erreur dans la ville de Ramallah, sous autorité palestinienne. Ils ont alors été lynchés et mis à mort. Un homme a ensuite brandi ses mains ensanglantées à la fenêtre du commissariat en signe de "victoire".

Ariel Weil a indiqué que qu'il portait plainte au nom de sa mairie". "Ça tombe bien, il y a de bons enregistrements caméras" a ajouté le maire sur X. Le quartier, et les abords du Mémorial de la Shoah plus particulièrement, sont en effet quadrillés par de très nombreuses caméras.

Contacté par TF1info, le parquet de Paris n'avait pour le moment pas répondu à note demande sur ce dossier.