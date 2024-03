Un homme victime d'une agression antisémite à Paris, Darmanin dénonce "un acte inqualifiable"

Selon nos informations, un homme qui portait une kippa a été insulté et frappé vendredi à la sortie d’une synagogue du XXe arrondissement de la capitale. La victime a été transportée à l’hôpital pour être soignée, aucun suspect n’a pour le moment été interpellé. Le ministre de l’Intérieur a demandé aux préfets de "renforcer la surveillance des lieux fréquentés par nos compatriotes juifs".

Les faits se sont produits en fin d’après-midi. Un homme qui portait une kippa a été agressé par une personne qui a pris la fuite à pied ce vendredi 1ᵉʳ mars vers 17h30, selon une source policière au service police-justice de TF1-LCI. L’auteur des faits, qui n’a pour le moment pas été interpellé, a insulté la victime de "sale juif" tout en lui portant plusieurs coups de poings et de pieds. Cette dernière a été transportée à l’hôpital de la Croix Saint-Simon pour être soignée.

Alors que l’enquête est menée par le commissariat du XXe arrondissement, Gérald Darmanin assure sur X que "tout est mis en œuvre pour retrouver l’auteur de cet acte inqualifiable". "Par ailleurs, sur mon instruction, les préfets renforcent depuis hier (vendredi, ndlr) la surveillance des lieux fréquentés par nos compatriotes juifs qui ne doivent pas être les victimes des drames qui se déroulent au Proche-Orient", insiste-t-il.

Faisant état devant le Sénat cette semaine de "plus de 12 .000 signalements" pour antisémitisme sur la plateforme Pharos "en lien avec le conflit" entre Israël et le Hamas depuis le 7 octobre, Gérald Darmanin a déploré une année 2023 "particulièrement dramatique" avec "une augmentation qui n'a pas d'équivalent" des actes antisémites. Le Crif en a recensé 1676 actes en 2023, soit une hausse de 284% en un an.