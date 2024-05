Cambriolages : ce village de Saône-et-Loire teste une application pour éloigner les voleurs

Un village de Saône-et-Loire a décidé de tester une application qui permet aux habitants de signaler des comportements ou des faits qu'ils jugent suspects. À quoi ressemble-t-elle et est-elle légale ? Une équipe de TF1 s'est rendue sur place, à Sermesse.

Les malfaiteurs ont cassé un carreau, mais n'ont pas eu le temps de cambrioler sa maison. Il y a quelques jours, un habitant de Sermesse, en Saône-et-Loire, est prévenu par ses voisins, via l'application "JePréviens", que des hommes rôdent autour de sa maison.

Un habitant sur six utilise cette application gratuite dans le village, qui permet de prévenir ses voisins d'un vol, d'une agression ou encore de la présence d'un individu ou d'un véhicule suspect. L'alerte est envoyée dans un rayon de trois kilomètres et elle porte ses fruits. "C'est plutôt intéressant tant il y a des vols chez les agriculteurs", estime un habitant dans le sujet ci-dessus.

2000 utilisateurs en France

C'est justement la multiplication de vols et de cambriolages dans le secteur qui a donné l'idée d'une application à Roméo Roy, conseiller municipal de Sermesse et développeur informatique. Créée il y a six mois, "JePréviens" compte aujourd'hui 2000 utilisateurs en France. Plus utile, selon lui, qu'une boucle de communication entre voisins, où "les informations de sécurité sont diluées avec les informations de fêtes locales" : "Quand ça vibre dans notre poche, c'est qu'il y a quelque chose qui se passe autour de chez nous".

Les forces de l'ordre rappellent toutefois qu'il ne faut pas intervenir seul et que le premier réflexe doit toujours être d'appeler le 17.