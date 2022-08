Après l’incendie, les habitants retournent chez eux

Des habitants ont pu rentrer chez eux dans la nuit. Le feu s’est arrêté à 100 mètres de leur maison. Mais avant de rentrer, certains ont besoin de reprendre des forces. "On ne sait pas ce qu’on va trouver. Il y a par moment des bouffées de pleurs, mais on va essayer de gérer", dit une habitante évacuée. Toute la nuit, les habitants restent et dînent ensemble, solidaires. En fait, c’est bien plus qu’un simple repas. Il s’agit d’une manière de remercier les 400 pompiers mobilisés.