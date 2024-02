VIDÉO - "Ça fait très très mal" : après la disparition d'Erwan dans les Deux-Sèvres, ses proches s'inquiètent

Dans la nuit du samedi 10 février à dimanche 11 février, à Moncoutant-sur-Sèvre (Deux-Sèvres), Erwan, 18 ans, a disparu après une soirée en boîte de nuit. Une enquête a été ouverte et un appel à témoins a été diffusé. Ses amis et sa famille ont confié leur inquiétude au 20H de TF1.

À Moncoutant-sur-Sèvre (Deux-Sèvres), les gendarmes quadrillent le secteur. C'est sur le parking de La Morinière Nightclub qu'Erwan a été aperçu pour la dernière fois, dimanche 11 février, à 1h45 du matin. Il est alors alcoolisé et seul à l'extérieur. Depuis, son téléphone ne répond plus, et le jeune homme de 18 ans est introuvable. "Plus les heures passent, plus l'angoisse monte. On imagine tout et son contraire... On sait que tous les jours, il arrive des événements effroyables et on ne veut pas en faire partie", s'inquiète Karine Biais, belle-mère d'Erwan, face à la caméra du 20H de TF1, dans le reportage visible en tête de cet article.

Les recherches se poursuivent ce mercredi

Samedi soir, le jeune homme est venu dans la discothèque locale faire la fête avec ses amis. Ils se sont séparés dans ce lieu bondé. Matthéo Marques, un ami du disparu, ne s'était pas rendu compte qu'il était sorti. "Je n'étais pas là quand il fallait que je sois là... Ça c'est dur. Je sais que ce n'est pas ma faute, que ce n'est la faute de personne mais... il y a une part de conscience qui est là", s'attriste le jeune homme. "Le fait qu'on soit venus tous les quatre et qu'on reparte à trois, ça fait mal au cœur, ça fait très très mal. À ne pas en dormir."

Pour retrouver Erwan, une soixantaine de militaires est mobilisée. Motocross, hélicoptères... il faut inspecter les alentours composés d'une rivière et de nombreux étangs. Mardi après-midi, les recherches se sont poursuivies sous l'eau, la nouvelle priorité des enquêteurs. "Nous allons rechercher, à la fois avec la brigade nautique d'Arcachon et la brigade nautique de La Rochelle, plongeurs et bateaux équipés de sonars. Nous allons sonder tous les fonds qui se situent à proximité de la discothèque", détaille le capitaine Sébastien Maglane, commandant en second de la compagnie de gendarmerie départementale de Parthenay (Deux-Sèvres).

Les recherches pour retrouver Erwan continuent ce mercredi. Une enquête pour disparition inquiétante a été ouverte. À ce stade, aucune piste n'est privilégiée.