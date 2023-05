VIDÉO - Teknival dans l'Indre : mais qui va payer le nettoyage ?

De son côté, l'État a mis la main à la pâte et a mobilisé des moyens importants pour encadrer cet évènement, pourtant interdit. 400 gendarmes et 76 secouristes, des renforts venus de toute la France, ont été appelés. Des effectifs logés sur place et qu'il faudra également payer. De plus, 50.000 bouteilles ont été réquisitionnées par le préfet auprès des commerçants, un coût qu’il va falloir chiffrer.

À l’heure du nettoyage, des ouvriers, là aussi réquisitionnés par le préfet, récoltent les déchets depuis dimanche.