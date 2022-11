Après les aveux du cardinal Ricard, l'Église fait face à un nouveau scandale sexuel

Le parquet de Marseille a ouvert une enquête pour agression sexuelle aggravée. "Que l'on puisse dire, telle personne a avoué, a révélé, qu'il a commis un certain nombre d'actes, va faciliter la parole pour les victimes", estime Carole Damiani, membre de la commission Sauvé sur les abus sexuels dans l'église. Les faits sont prescrits, mais le cardinal Ricard a fait savoir qu'il était à disposition de la justice.

Ce mercredi matin, le président de la Conférence des évêques de France s'est à nouveau exprimé, jugeant que renouer la confiance avec les fidèles serait "long et difficile". Eric de Moulins-Beaufort a également souligné un progrès dans la gestion de ces affaires. "Nous apprenons à traiter (ces affaires) avec plus de rigueur et plus d'efficacité. C'est un apprentissage douloureux, nécessaire, et peut-être progressif", a-t-il déclaré au micro de la radio RTL.

Il y a deux jours, la Conférence des évêques de France avait révélé que dix anciens évêques allaient ou avait eu affaire à la justice. Huit ont été mis en cause pour abus, dont le cardinal Ricard, et deux autres pour "non-dénonciation".