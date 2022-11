VIDÉO - Après les grandes villes, le trafic de crack se développe à Alençon

Dévastatrice, elle est vendue 10 euros la dose, contre 40 euros pour de la cocaïne. Elle est apparue il y a un an et demi à Alençon et désormais, il arrive de croiser des toxicomanes en plein centre-ville. L'un d'eux, rencontré dans le reportage en tête de cet article, raconte avoir perdu son travail à cause de son addiction.

"Moi, ça me rend paranoïaque en plus. J'ai l'impression que tout le monde me voit, tout le monde me suit. Il y a cinq-six points de deal de crack, juste là-bas", déclare-t-il en désignant une zone de la ville. Quarante personnes sont connues comme dépendantes au crack par les associations de la commune. Mais c'est une drogue qui isole, les consommateurs pourraient être bien plus nombreux.

"On est une petite ville où on est tranquille. On ne s'imaginait pas qu'il y aurait des choses, comme la drogue et autre...", déclare une habitante tandis qu'un autre s'inquiète. "Le problème avec cette drogue-là, c'est que vu qu'elle est pas chère, elle va attirer de plus en plus de consommateurs", juge-t-il.