VIDÉO - "Incroyable d'avoir survécu" : en Ardèche, une femme de 79 ans saine et sauve après trois jours dans un ravin

La septuagénaire quitte samedi après-midi son domicile secondaire, dans le hameau des Riailles, pour rallier sa résidence principale aux Ollières-sur-Eyrieux, via une route sinueuse, selon France Bleu Ardèche. Mais elle n'est jamais arrivée à destination. Ses voisins constatent son absence dès lendemain, et l'inquiétude ne fait que grimper dans les heures qui suivent. L'aide-ménagère de la conductrice se rend chez elle mardi et trouve porte close. Sa famille est alors prévenue et les recherches lancées.

Des voisins participent à des battues, en remontant la route que cette femme âgée empruntait fréquemment entre ses deux maisons, et l'un d'eux finit par découvrir au bord de la départementale 231 des herbes couchées, puis des branches cassées et une odeur d'essence en contrebas. La voiture est découverte renversée, et à côté d'elle, la septuagénaire est retrouvée encore consciente. Par chance, elle n'était pas gravement blessée.