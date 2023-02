Argent facile, les fausses promesses d'un couple d'influenceurs ?

"Copier, coller, encaisser", le slogan du couple d'influenceurs star Marc et Nadé Blata a incité certains de leurs millions de followers à se lancer dans une forme de trading en apparence facile et rémunérateur. Des dizaines de personnes affirment avoir été flouées et accusent le couple Blata. Ces derniers sont installés depuis cinq ans dans la capitale des influenceurs français, Dubaï. Prisé pour ses avantages fiscaux et son style de vie bling-bling. Marc et Nadé Blata ont accepté de nous rencontrer et nous ont donné rendez-vous dans un garage de voitures de luxe dubaïote. C'est la première fois qu'ils répondent aux questions d'un journaliste depuis le début de l'affaire.