VIDÉO - Arnaque à la carte SIM : comment ne pas tomber dans le piège ?

C'est effectivement là que le piège se referme. "Je clique sur une page qui va m'envoyer vers une fausse page de l'opérateur et là, je vais saisir mes logs in et mes mots de passe pour les donner au final aux cybercriminels qui ensuite vont se connecter aux sites légitimes", explique Jérôme Notin, directeur-général du site cybermalveillance.gouv.fr. L'escroc entre alors en contact avec votre opérateur téléphonique en se faisant passer pour vous et commande une nouvelle carte SIM. La vôtre est ensuite désactivée. Il utilise désormais votre ligne pour téléphoner, souvent à l'étranger et la facture est salée.

De nombreuses victimes témoignent sur les réseaux sociaux. "Ils ont désactivé ma carte SIM sans que je passe aucune commande", s'offusquent certains. D'autres révèlent qu'ils ont eu "un hors forfait de plus de 450 euros". Mais les conséquences vont plus loin. Puisqu'il utilise votre numéro, le cyberdélinquant reçoit les codes d'identification d'identité envoyés, par exemple, par votre banque pour accéder à vos comptes.