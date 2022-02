Arnaque au rétroviseur : comment ne pas tomber dans le piège

Jacky s'arrête et le conducteur s'approche de lui. Se prétendant conciliant, l'arnaqueur propose un arrangement amiable à 150 euros, pour couvrir les frais de réparations. Et pour convaincre sa proie, l'escroc va jusqu'à appeler un complice qui se fait passer pour un assureur qui conseille, au bout du fil, de payer pour éviter le constat. Mais Jacky n'a pas cédé et n'a rien payé. Il a insisté pour faire un constat. Ce qui fait partir l'arnaqueur. Si Jacky a senti l'arnaque, d'autres plus crédules se laissent prendre au piège.