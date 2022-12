15.000 euros volés en une semaine : le cauchemar de restaurateurs victimes de l'arnaque au terminal de paiement

"C'est un peu comme en magie, le commerçant ne s'en apercevait pas. Et pendant 48 heures, voire 72 heures, toutes les cartes bancaires qui passaient par ce TPE n'alimentaient pas le compte du commerçant, mais celui d'une structure, une personne morale créée de manière fictive", explique Jérôme Vial, commissaire de police, chef de la division économique et financière de Nice.

Sur les tickets de carte bleue, le nom de l'usurpateur apparaît, mais les serveurs, souvent surmenés aux heures de plus forte affluence, n'y prêtent pas forcément attention. "À la fin du service, pour effectuer notre journal de caisse, on se sert de la télécollecte, c’est-à-dire l’addition de toutes les cartes bleues de la soirée. Mais, là, il n’y a pas la raison sociale de l’établissement", ajoutait aussi en juillet dernier auprès du 20H de TF1 une autre victime présumée, Jean-Pierre Guilloty, le propriétaire du "Pub Morisson" à Cannes.

En tout, le préjudice causé par les escrocs s'élève à 300.000 euros. Échaudés par cette arnaque hors norme, les restaurateurs sont désormais très vigilants au moment des encaissements. "Nous avons numéroté toutes nos machines et nous changeons nos codes pratiquement toutes les semaines, afin que l'on puisse détecter notre propre matériel, et non du matériel amené pour remplacer le nôtre", appuie Eric Murat, directeur du restaurant "New York New York", toujours à Cannes. Les auteurs présumés de ces faits d'escroquerie en bande organisée et association de malfaiteurs risquent jusqu'à dix ans de prison et un million d'euros d'amende.