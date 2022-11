Arnaques aux comptes formation : comment procèdent les escrocs ?

C'est le résultat d'une arnaque dont nous aurions tous pu être victimes. Dix personnes ont été mises en examen jeudi 17 novembre pour escroquerie en bande organisée, soupçonnées de détournement de fonds au titre du compte personnel de formation (CPF) pour un préjudice total estimé à 8,2 millions d'euros.

Pour obtenir les CPF, les suspects auraient eu recours notamment à de l'hameçonnage, via ces fameux mails, SMS et appels intempestifs que tout le monde, ou presque, a déjà reçus. "Une personne m'a appelé et m'a mis la pression. J'étais même sur le point de me lancer, mais après, je me suis rendu compte que ce n'était pas clair", explique par exemple dans la vidéo du JT de TF1 en tête de cet article un jeune homme qui aurait pu se faire avoir.