VIDÉO - Arnaques en ligne : attention aux fausses plateformes d'achat, qui imitent de mieux en mieux les vraies

Si vous avez prévu de faire les soldes sur Internet, attention aux faux sites de vente. Ils ressemblent en tous points aux vrais, de la marque aux produits. Mais ils prennent votre argent sans vous livrer la commande, a vérifié TF1.

Éloïse et son frère, victimes d’un faux site de vente en ligne, se posent encore la question : qu’est-ce qui distingue ce faux site de vente de barbecues du vrai ? À priori pas grand-chose, comme on le constate dans le reportage de TF1 ci-dessus, et c’est bien le problème. Les photos du produit sont identiques, et référencées de la même façon. Éloïse a été débitée de 109 euros, pour un barbecue à prix cassé qu'elle voulait offrir à son mari... mais qui n’est jamais arrivé. Elle a porté plainte en ligne, déclenchant la fermeture du site frauduleux.

Repérer les signaux

Le site sur lequel elle a signalé l’arnaque, c'est Thésée, la plateforme de l’État qui lutte contre les infractions numériques, qui a enregistré 39.000 déclarations en 2023. Mais comment éviter de se faire avoir ? "On a toujours des signaux, par exemple, un prix trop bas, ça doit quand même alerter, ou en tout cas inviter à la prudence", explique au micro de TF1 le capitaine Sylvain James, responsable de la plateforme à l'OFAC (Office Anti-Cybercriminalité).

Comment éviter les pièges ?

Autre conseil, vérifier que l’adresse est bien celle du site officiel, et lire les avis en ligne. D'autres internautes ont pu subir une arnaque et la rapporter sur des forums. Se rendre sur les sites dédiés au recensement des arnaques. Il faut également prendre garde au type de transaction proposé, et à tout mode de paiement inhabituel.

Mais les entreprises qui possèdent des sites de vente connaissent un autre type de perte. C'est le cas bien connu du célèbre réparateur de pare-brises Carglass, dont le nom est exploité par d'autres sites, qui reprennent aussi sa charte et ses codes couleurs. "Les clients pensent avoir affaire à nous", explique le responsable de la communication de Carglass, "alors qu'en réalité, ils sont en train de prendre rendez-vous chez un concurrent".

La plupart des grandes entreprises font appel à des experts pour éviter ce genre de mésaventures. C'est le cas d'une société très discrète, dans le sud de Paris, qui sécurise les sites d'un grand nombre de firmes, et même celui du Premier ministre. Chaque jour, les employés de Gandi vérifient 350.000 nouveaux noms de domaine sur le web, pour détecter des sites potentiellement frauduleux. "On estime qu'en moyenne, une société victime de ce type d'arnaques, en Europe, subit une perte de 25%", affirme le directeur général de cette société spécialisée. "Pour les cours de bourse, ça peut même aller jusqu'à 98 ou 100%", poursuit-il.

Certains géants de l'industrie achètent jusqu'à 40.000 noms de domaine, pour se prémunir contre de tels risques. Un investissement conséquent, qui se chiffre en millions, et permet de comprendre que des entreprises moins puissantes présentent une certaine perméabilité à ces usurpations.