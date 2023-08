VIDÉO - Arrêts maladie dans la police : "Je suis arrivée au bout de cette violence qu'on accumule"

Des commissariats fermés, impossible de déposer plainte pendant plusieurs semaines, moins de policiers dans les rues… "Est-ce que vous compreniez le sentiment d'abandon qu'il a pu y avoir au sein de la population ?", l'interroge-t-on. "Évidemment, on le comprend. Lorsque vous manquez de quelque chose, vous vous apercevez de l'absence et de l'utilité de cette chose qui vous manque", affirme-t-elle. "C'est pour cela qu'il faut comprendre le mal-être", rétorque Laure, co-auteure du livre "Je suis flic et ce soir je vais me suicider".

Elle remettra toutefois son uniforme lundi, par conscience professionnelle, selon elle. "Je reprends le travail demain avec une boule au ventre parce que véritablement, je ne vois pas d'amélioration", regrette la policière. "Je reprends le travail demain, mais avec beaucoup moins de convictions dans mes actes, beaucoup moins d'envie également".