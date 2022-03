Arsène Lupin se fait braquer

L'acteur principal Omar Sy et l'équipe de tournage que l'on voit ici à l'image ont dû quitter les lieux et interrompre leur travail pendant trois jours. Netflix précise qu'il n'y a pas eu de blessés. Un crime loin d'être parfait, car les enquêteurs retrouvent de l'ADN et des empreintes digitales. Ils parviennent aussi à identifier tous les téléphones portables qui ont été utilisés dans cette zone.