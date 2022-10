Assassinat d'Emma : le témoignage poignant des parents

Cela fait quatre mois qu'ils pensent à leur fille jour et nuit. "Tout s'effondre, tout ce qu'on souhaite, tout ce que l'on projette sur un enfant. Tout s'arrête", confie Nathalie Jacquet. "On pense à elle toutes les minutes, à chaque fois que l'on fait quelque chose ou qu'on ne fera plus quelque chose avec elle, on pense à elle", poursuit son compagnon, Pascal.