Assu 2000 : Jacques Bouthier visé par une nouvelle plainte

En 2019, la jeune marocaine a travaillé dans une agence Assu 2000 à Tanger. Suite à une relation très difficile avec sa hiérarchie depuis des mois, elle contacte le grand patron pour qu’il intervienne. “Et là, il me sort. Je viendrais bientôt à Tanger. Vous coucherez avec moi et vous serez ma protégée”, relate Mariam. Par SMS, ensuite, Jacques Bouthier se serait montré beaucoup plus cru.