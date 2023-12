VIDÉO - Atelier clandestin de cigarettes démantelé à Toulouse : les tabacs avaient remarqué une baisse des ventes

Une usine clandestine de tabac a été démantelée à Toulouse (Haute-Garonne). Elle pouvait produire 1 500 cigarettes à la minute. Dans la région, les buralistes avaient remarqué une baisse des ventes ces deux derniers mois.

La vente de cigarettes dans le bureau de tabac "La Gazelle" était en chute libre ces deux derniers mois. "Par jour, entre 500 et 1000 euros, c'est énorme. Je pense qu'il avait soit un truc anormal ou qu'on a perdu des clients qui sont allés ailleurs", nous explique Kader Ouarrag, le gérant. À Toulouse, le volume de cigarettes vendues a baissé de 12% au mois de novembre. Les buralistes de la Ville Rose ont vite fait le rapprochement avec le démantèlement en début de semaine d'une usine de cigarettes contrefaites.

600 kilos de tabac saisis

L'atelier clandestin était situé dans un hangar, à la périphérie toulousaine. Un trafic très juteux pour les commanditaires. Chaque nuit, depuis au moins trois mois, 1500 cigarettes ont été fabriquées à la minute. Cinq étrangers ont été interpellés et mis en examen. Près de 600 kilos de tabac ont été saisis.

Et pourtant, le commerçant voisin ne s'est rendu compte de rien. "On n'a rien remarqué, c'était calme franchement. On a été surpris quand on a trouvé la police partout", nous confie Tahar Ben Kaci, grossiste alimentaire à Launaguet. Dans cette petite commune, les habitants sont consternés. "Ça ne m'étonne pas avec toutes les cigarettes vendues sous le manteau sur les marchés à Toulouse", nous confie une passante.

Des usines clandestines sont de plus en plus implantées dans le pays, loin des regards. Déjà, deux ont été démantelées cette année dans le département. Selon les professionnels, près de 50% du tabac est vendu au marché noir.

Avec les prix bas proposés par les trafiquants, la tentation des marchés noirs est grande pour les fumeurs. Fumer est dangereux pour la santé, d'autant plus quand la marchandise de contrebande n'est pas contrôlée. Les cigarettes saisies cette semaine contenaient de la colle à bois.