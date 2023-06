Attaque à Annecy, l'effroi

Quelques minutes plus tard, la police ouvre le feu pour interpeller l’assaillant, mais tire accidentellement sur un homme qui tentait d’arrêter l’agresseur. Ce dernier est finalement maîtrisé par les forces de l’ordre. Sur place, les secours prennent en charge six blessés, dont quatre très jeunes enfants et deux adultes. Tous sont transférés en urgence absolue dans trois hôpitaux différents.