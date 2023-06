VIDÉO - Attaque à Annecy : l'ex-footballeur Anthony Le Tallec témoigne dans le 20H de TF1

Anthony Le Tallec a du mal à réaliser ce qu'il a vu. La scène lui semblait irréelle : "C'était de la surprise en fait, et de l'étonnement. On ne s'attend pas à des scènes comme ça de bon matin autour du lac d'Annecy. C'est après qu'on se rend compte que c'était très grave ce qui s'est passé". Le footballeur a aussi été marqué par l'attitude du suspect. Il le décrit comme très calme, silencieux et déterminé.