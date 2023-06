VIDÉO - Attaque à Annecy : le point sur la santé des victimes hospitalisées

Deux d'entre eux sont toujours en urgence vitale, mais leur état de santé est stable. Ils ont pu être opérés : Enio, un petit garçon de seulement deux ans, ainsi que sa cousine Alba, deux ans également. L'état de santé d'Ettie, trois ans, de nationalité britannique, est moins préoccupant. Pour l'entourage des victimes et les témoins de la scène, une cellule psychologique est aménagée en urgence à l'hôpital d'Annecy. "Ces prises en charge précoces permettent de détecter les personnes les plus vulnérables, dont on estime qu'elles pourraient vraiment bénéficier d'un suivi au plus long cours", explique le Dr Thomas Favard, psychiatre référent.

Autre victime, Peter, le petit Néerlandais âgé de 22 mois, est quant à lui soigné à Genève, en Suisse. Son état est stable. En dehors des enfants, l'assaillant s'en est pris à deux autres adultes. Yusuf, 78 ans, légèrement blessé à l'arme blanche, a rejoint son domicile en fin de soirée.