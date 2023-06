VIDÉO - Attaque à Annecy : le profil du suspect

Les deux policiers qui ont interpellé le suspect, peu avant 10 heures ce jeudi, ont trouvé sur lui un permis de conduire. Sur ce document, il y a une identité, sous réserve qu'il s'agisse bien de lui : cet homme est né en 1991, il a donc 32 ans, et est syrien. Il est arrivé en France en octobre 2022. Avant cela, il a séjourné plusieurs années en Suède.

Il était arrivé là-bas en 2013, où il avait obtenu le statut de réfugié. À son arrivée en France, il fait la même démarche et d'après nos informations, en tout début du mois, sa démarche de demande d'asile a été refusée. Il avait un mois pour faire appel, et était donc dans un entre-deux administratif et en situation régulière en France. Toujours d'après nos informations, il était inconnu des services de police et n'était pas non plus fiché S. Les renseignements n'avaient donc aucune information sur lui.