VIDÉO - Attaque à Annecy : un homme qui affirme avoir passé la journée en garde à vue à côté du suspect témoigne

"Il faisait beaucoup de bruit, il pleurait, il criait en anglais 'save me". C'est pas des cris humains, ça sort de l'enfer", raconte-t-il dans le reportage en tête de cet article. "Quand je passe devant la cellule, quand je sors, je vois quelqu'un qui fait peur", détaille encore le jeune homme.

Du suspect, on sait qu'il est chrétien, qu'il a un enfant de trois ans et qu'il a divorcé l'an dernier après plusieurs années de vie de famille. Son ex-épouse est une Syrienne réfugiée comme lui qui a obtenu la nationalité suédoise. Selon sa mère, jointe par l'AFP aux États-Unis où elle vit depuis dix ans, il avait fait son service militaire obligatoire en Syrie avant de fuir son pays en 2011 à cause de la guerre civile, puis avait réussi à gagner la Suède via la Turquie puis la Grèce. Un de ses voisins dans le pays scandinave décrit un homme qui ne "s'arrêtait jamais pour parler" et qui n'était "pas bavard", mais surtout un "solitaire", qui "n'était pas agressif ".