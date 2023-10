VIDÉO - "J'ai vu tous mes professeurs pleurer" : une journée d'hommages à Dominique Bernard

De longues accolades, quelques sanglots et une tristesse partagée. Cette après-midi du 16 octobre, ils étaient des centaines à venir se recueillir devant le lycée Gambetta d'Arras, dans le Pas-de-Calais. "Le silence. Tout le monde se regardait. Moi qui suis une ancienne élève, j'ai vu tous mes professeurs pleurer. C'est beaucoup d'émotion", explique en larmes Alicia, interrogée devant la cité scolaire Gambetta-Carnot. Trois jours après la mort de Dominique Bernard, et trois ans après celle de Samuel Paty, la communauté éducative leur rend hommage. "Mes pensées vont à sa famille, aujourd'hui, on sait qu'il y a trois filles qui sont sans leur père, et ça nous déchire tous", explique Pierre, un ancien élève du professeur tué.