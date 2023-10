VIDÉO - Attaque à Arras : une famille radicalisée au cœur de l'enquête

Les forces de l'ordre s'intéressent aux membres de la famille, mais aussi à des connaissances plus lointaines. Depuis le début de l'enquête, au moins dix personnes ont été placées en garde à vue. "Dans ce cadre-là, on cherche comment le tueur présumé en est arrivé là. Le niveau de préméditation, de préparation, et puis les complicités et l'éventuel réseau", expliqué Éric Delbecque, expert en sécurité intérieure et responsable sûreté de Charlie Hebdo depuis 2015.