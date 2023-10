Attentat à Bruxelles : le dispositif de sécurité renforcé pour le match France-Écosse à Lille

L'assaillant, lui, a été abattu par les forces de l'ordre belges mardi matin. Lors d'un point presse en ligne, la Fédération suédoise de football a sommé ses supporters présents à Bruxelles de rentrer le plus vite possible chez eux. "Nous leur avons dit de ranger tous leurs maillots bleu et jaune (couleurs du drapeau de la Suède, ndlr) et de rentrer chez eux", a expliqué Martin Fredman, responsable de la sécurité à la Fédération.

Il n'y aura pas de vols affrétés : tous ont été sommés de prendre leur billet retour et de suivre les recommandations communiquées par les autorités suédoises - notamment de dissimuler tout signe montrant qu'ils sont originaires du pays scandinave. Les vols ramenant les supporters à Stockholm, en Suède, se feront donc de manière "fragmentée et individuelle". La Croix-Rouge sera présente dans les deux aéroports de la capitale, à Arlanda et Bromma, pour accueillir les fans, leur offrir de l'aide et du soutien, a ajouté Martin Fredman.