VIDÉO - "Je vois juste tout le sang qui coule" : le témoignage glaçant d'une victime de l’attaque à la Gare du Nord

En un instant, tout bascule. "Il y a des gens qui ont couru très très vite. Mais vraiment très très vite, à pleines jambes. Ils ont détalé. De voir tous ces gens qui courent vite, on n'a pas le temps de réfléchir. On court aussi, sans savoir où ni pourquoi", souligne la femme. Elle est la dernière personne à subir les coups de l'assaillant. "Ça va tellement vite que je ne le sens même pas près de moi. Je ne sais pas où je suis touchée. Je vois juste tout le sang qui coule dans mon blouson. Je ne sais pas si c'est l'œil, la tempe... je vois juste que ça coule", confie-t-elle.

Après avoir été poignardée, elle se réfugie dans un restaurant voisin avant d'être prise en charge par les secours. La plaie est finalement peu profonde. Mais c'est pour elle un miracle d'être encore en vie. "À quelques centimètres près, c'était beaucoup plus grave. Ou si la lame avait été plus profonde... Ça aurait changé beaucoup de choses", lâche Jacqueline. Sous le choc, elle sait qu'il lui faudra du temps pour réapprendre à vivre comme avant. "Je suis sur mes gardes tout le temps. Je reste accompagnée. Je ne sors pas le soir et je ne prends pas les transports en commun", glisse-t-elle.