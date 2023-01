Attaque à la gare du Nord : l'assaillant toujours en cours d'identification

Le suspect s'engouffre alors dans la gare et la victime se relève, "un miracle", disent les enquêteurs. Quelques secondes plus tard, les caméras repèrent à nouveau l'agresseur. Il attaque aveuglément tous ceux qu'il croise. L'assaillant a tenté de s'en prendre à un premier policier qui lui fait face. À 6 h 44, deux autres agents lui tirent dessus à trois reprises et mettent fin à son périple criminel. Le ministre de l'Intérieur a félicité les forces de l'ordre pour leur réactivité, sans laquelle l'assaillant aurait pu faire de nombreuses autres victimes.