VIDÉO - "C'est très inquiétant" : la sécurité renforcée dans les établissements scolaires après l'attaque à Arras

Non loin de là et plus tôt dans la matinée, c'était l'arrivée des enfants à l'école élémentaire Ferdinand Buisson, sans mesure de protection spécifique. L'occasion de demander aux parents s'il fallait ou pas des vigiles, des caméras, des portiques de sécurité.

Certains, interrogés dans le reportage en tête de cet article, réclament des accès filtrés. D'autres, en revanche, n'en voient pas forcément l'utilité dans les écoles maternelles. Le ministre de l'Éducation nationale, Gabriel Attal, s'engage à poursuivre la sécurisation des établissements.