VIDÉO - Attaque à Annecy : Emmanuel Macron félicite Henri, le "héros au sac à dos"

"Je suis un pèlerin, je fais le tour des cathédrales de France, et je me suis retrouvé sur la trajectoire de l'attaquant pendant que je repartais", a expliqué Henri au chef de l'État (voir vidéo en tête de cet article). "Un peu instinctivement, je réagis en premier et j'essaie, avec ce que j'avais, c'est-à-dire mon sac, de lui faire peur, d'essayer de le faire fuir", a-t-il poursuivi. "Sur le moment, on ne réfléchit pas trop. Après, on l'a poursuivi. On espère que le symbole de tout ça soit de se dire que si on se nourrit de belles choses, les Français peuvent relever la tête face au mal et que cela peut marcher."