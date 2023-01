VIDÉO - Attaque au couteau à la gare du Nord : le scénario de l'agression

Le suspect a ensuite poursuivi son périple criminel dans la gare, et poignardé aveuglement quatre autres personnes. Un premier policier tente ensuite de maîtriser l'assaillant, qui le blesse alors dans le dos. Deux autres agents vont ouvrir le feu et toucher le suspect à trois reprises.

À l'heure actuelle, une des victimes reste hospitalisée. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, s'est rendu sur place pour saluer l'action des forces de l'ordre. "On est sur un périple qui a duré moins de deux minutes, et je salue la réactivité de mes collègues, appuie auprès de TF1 Yoann Maras, du syndicat Alliance Police nationale : le bilan aurait pu être bien plus lourd si on avait laissé cet individu pendant une dizaine de minutes errer dans la gare du Nord et s'en prendre aux passants".