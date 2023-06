Attaque au couteau à Annecy : le suspect "très agité" pendant sa garde à vue

Quatre minutes d'une violence extrême et une séquence qui a été filmée et largement vue et relayée depuis. Jeudi matin à 9 h 41, un homme muni d'un couteau à la main a poignardé quatre très jeunes enfants et deux adultes dans un parc d'Annecy (Haute-Savoie).

Interpellé à 9 h 45, ce Syrien âgé de 31 ans et prénommé Abdelmassih H. a été placé en garde à vue peu après dans les locaux du commissariat de la ville. Depuis, son comportement interroge les enquêteurs. Le trentenaire s'est montré en effet "très agité" au cours des interrogatoires, précise à LCI-TF1 une source proche du dossier livrant à notre rédaction plusieurs éléments troublants sur son comportement.