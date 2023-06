VIDÉO - Attaque au couteau à Annecy : qui sont les victimes ?

Par ailleurs, selon les différents témoignages, l'homme a tenté de s'enfuir de l'aire de jeu et a attaqué une personne âgée, avant d'être interpellé très rapidement par la police qui a ouvert le feu. "Il voulait attaquer tout le monde. Je me suis écarté et il a foncé tout droit sur un papy et une mamie, et il poignarde le papy", a raconté l’ancien joueur de Saint-Étienne et de Liverpool Anthony Le Tallec, présent sur les lieux. Lors de son point à la mi-journée, la procureure de la République a précisé qu'un adulte avait été blessé par l'agresseur puis touché par les tirs de la police et qu'un autre avait été blessé plus légèrement.