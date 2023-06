Attaque au couteau dans un parc d'Annecy : ce que l'on sait à la mi-journée

L'effroi en Haute-Savoie. Six personnes, dont quatre enfants en très bas âge, ont été la cible d’une attaque au couteau ce jeudi matin à Annecy. Une agression "d'une lâcheté absolue", dénonce Emmanuel Macron, qui a témoigné de son soutien aux familles des victimes et aux secours mobilisés. Alors que les circonstances du drame restent à éclaircir, son caractère terroriste ou non était toujours en cours d’évaluation à la mi-journée. Voici ce que l’on sait à ce stade.