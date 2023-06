VIDÉO - Attaque à Annecy : mais qui est le "héros au sac à dos" ?

Le héros a été identifié par des Internautes. Il s'agirait d'un homme âgé de 24 ans, prénommé Henri. Il aurait entamé il y a deux mois et demi un tour de France des cathédrales. Sur son compte Instagram, nommé Chant des Cathédrales, il se définit comme un "amoureux des cathédrales" et poste des clichés de ses visites. Répondant aux messages qui ont afflué, il a posté ces mots : "Merci pour tous vos messages de soutien ! Je pense particulièrement aux victimes et leurs parents. J'espère qu'ils s'en sortiront". Un site internet dédié à son périple est également en ligne, dévoilant sa localisation en temps réel ainsi que de nombreuses photos et vidéos.