Attaque d'Arras : pourquoi le frère cadet et le cousin du suspect ont été mis en examen

13 gardes à vue au départ, et trois mis en cause à l'issue des 96 heures autorisées. Mardi soir, le parquet national antiterroriste a annoncé les mises en examen de Mohammed M, 20 ans, auteur présumé de l'attentat d'Arras, de son frère cadet et de son cousin.

Mohammed M. a été mis en examen des chefs d’"assassinat en relation avec une entreprise terroriste", "tentatives d’assassinats en relation avec une entreprise terroriste", "participation à une association de malfaiteurs terroriste en vue de la préparation d’un crime d’atteinte aux personnes". Il a été placé en détention provisoire. Mais qu'en est-il de ses proches ?