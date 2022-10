Attaque de frelons à Niort : que faire en cas de piqûre ?

Les piqûres de frelons ne sont pas plus dangereuses que celles des guêpes, mais le frelon injecte une dose plus importante de venin et sa piqûre est plus profonde et plus douloureuse. Par ailleurs,"tout dépend où vous avez été piqué", insiste le Dr Faiza Bossy. "Ce n'est pas la même chose d'être piqué sur le bras ou au niveau de la zone de la gorge par exemple. Là tout de suite, vous allez avoir un gonflement de la gorge, donc du mal à respirer. Mais plus vous en avez et plus le venin délivré peut être toxique", explique-t-elle. Cela peut entraîner par exemple une réaction allergique appelée choc anaphylactique, qui peut déclencher un œdème de Quincke et un choc cardiaque pouvant entraîner la mort.