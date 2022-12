Attaque meurtrière à Paris : ce que révèle l'itinéraire du suspect

Pourquoi a-t-il été libéré ? En 2021, il était poursuivi pour avoir agressé plusieurs personnes avec un sabre dans un camp de migrants. D'après la loi, au de là d'un an de détention provisoire, le suspect devait être relâché en attendant son procès. "On sait que les cabinets d'instructions sont surchargés et ont bien du mal sauf sur les dossiers simplissimes à régler, en un an, une enquête judiciaire" indique dans la vidéo en tête de cet article, Ludovic Friat, président de l'Union syndicale de la magistrature (USM). Cependant, à sa sortie de prison, William M avait un certain nombre de règles à respecter.